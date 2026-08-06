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Oliver Maywurm

Traducido por

¡Tras solo un año! Un internacional deja el Manchester City por una suma récord

Premier League
Fichajes
J. Trafford
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Leeds

El guardameta James Trafford deja el Manchester City después de solo un año y ficha por el Leeds United, rival en la Premier League.

El jueves por la noche, ambos clubes anunciaron oficialmente el traspaso. Leeds, donde Trafford ha firmado un contrato de cinco años hasta 2031, pagará, según se informa, una cifra récord en la historia del club de 47 millones de euros a Manchester. Trafford supera a Georginio Rutter como fichaje más caro, por quien Leeds había pagado en 2023 algo más de 40 millones de euros a la TSG Hoffenheim.

Además, Trafford se convierte también en el portero inglés más caro de todos los tiempos. El jugador de 23 años, formado en la cantera del City, había regresado a los Skyblues procedente del Burnley el pasado año. Sin embargo, solo un mes después, el City le había puesto por delante a Trafford a un portero de absoluta clase mundial con Gianluigi Donnarumma, llegado desde el Paris Saint-Germain.

Así, el internacional inglés (dos partidos con su selección) fue el número 2 del City en la temporada pasada, solo por detrás de Donnarumma. Trafford apenas sumó cinco apariciones oficiales en 2025/26, y en Leeds vuelve a estar previsto como número 1.

Nueva número 1 en el Leeds United: James Trafford estuvo en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial

En el Mundial, el guardameta de 1,97 metros formó recientemente parte de la convocatoria de Inglaterra, aunque no disputó ningún partido del torneo con el tercer clasificado. En Leeds, Trafford debe ayudar a lograr de nuevo la permanencia.


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James Trafford Manchester City 2025-26Getty Images


Tras más amistosos contra el RB Leipzig (8 de agosto), el Manchester United (12 de agosto) y el Augsburgo (15 de agosto), el equipo del técnico alemán Daniel Farke volverá a competir en la Premier League el 22 de agosto. En la jornada inaugural, el Leeds visitará al Nottingham Forest.

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