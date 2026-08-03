Parece que el Liverpool corre el riesgo de perder a uno de los elementos más destacados de su línea ofensiva durante el actual mercado de fichajes veraniego, después de que el futuro del extremo neerlandés Cody Gakpo se haya convertido en objeto de interés por parte de uno de los grandes de la Premier League.

Según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano a través de su cuenta en la plataforma X, el Tottenham planea intensificar sus movimientos para hacerse con los servicios de Gakpo, de manera que las negociaciones entre ambas partes entrarían en fases importantes durante el próximo periodo.

El Tottenham coloca a Gakpo entre sus opciones ofensivas junto al brasileño Savinho, quien sigue siendo un objetivo principal del club londinense, aunque el cierre de la operación del extremo neerlandés dependerá en gran medida de la postura del Liverpool y del valor que el club fije para el jugador.

Gakpo no figura, hasta el momento, entre la lista de jugadores en venta del Liverpool, algo que podría complicar su salida del club, especialmente porque el jugador fue uno de los elementos fundamentales en el once del equipo durante la temporada pasada, en la que ocupó de forma habitual la posición de extremo izquierdo.

Estas noticias llegan en un momento en el que el Liverpool vive posibles cambios en sus bandas, tras la salida de Mohamed Salah, extremo derecho titular y una de las principales estrellas del equipo durante los últimos años, de modo que la posible salida de Gakpo, en caso de concretarse, supondría un nuevo golpe para la línea ofensiva del equipo.

En caso de que el Liverpool pierda a sus dos extremos titulares en una misma temporada, el club se encontraría ante una difícil tarea de reconstruir su línea de ataque, sobre todo con la necesidad del equipo de compensar la salida de Salah y mantener su capacidad ofensiva en la lucha por los títulos nacionales y continentales.

Por lo tanto, los movimientos del Tottenham en torno a Gakpo podrían convertirse en un asunto digno de seguimiento durante los próximos días, aunque la postura actual del Liverpool apunta a que no existe una intención clara de desprenderse del jugador.

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