Tras Rodri: el Al-Qadisiyah se acerca a una estrella del centro del campo del Manchester City

El club saudí Al Qadisiyah se ha acercado al fichaje del centrocampista del club inglés Manchester City durante el actual mercado de fichajes de verano, según revelaron informes de prensa.

El periodista italiano Fabrizio Romano afirmó que Al Qadisiyah mantiene conversaciones avanzadas con el Manchester City para fichar a su jugador neerlandés Tijjani Reijnders en el actual mercado estival.

Romano explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en la web "X", que ambos clubes están cerca de llegar a un acuerdo por la operación, por una elevada suma económica que asciende a 60 millones de euros, aunque todo depende del deseo del propio jugador.

Reijnders cuenta con el interés de algunos clubes de la Premier League, encabezados por el Nottingham Forest, si bien el jugador neerlandés no ha dado su consentimiento para trasladarse a ningún equipo hasta el momento.

El jugador, de 28 años, se incorporó al club celeste durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Milan, para disputar con el equipo 50 partidos, en los que logró marcar 7 goles y dar 8 asistencias.

Reijnders podría ser el segundo en abandonar el centro del campo del Manchester City durante el actual mercado de fichajes de verano, tras el español Rodri, que está cerca de trasladarse al Barcelona.

Esto llega después de que el City ya fichara al centrocampista inglés Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest, además de estar cerca de incorporar al marroquí Ayyoub Bouaddi del Lille, y su nombre se relaciona con el argentino Enzo Fernández, estrella del Chelsea.

Cabe recordar que Al Qadisiyah trabaja en reforzar sus filas de manera contundente de cara a la nueva temporada, especialmente porque disputará la Liga de Campeones de la AFC Elite por primera vez en su historia.