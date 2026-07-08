Tras retirarse de la selección, Neymar evalúa una decisión que sorprenderá a sus seguidores

Un reportaje periodístico publicado este miércoles indica que Neymar evalúa su futuro tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial.

Tras la eliminación de Brasil en octavos del Mundial a manos de Noruega, Neymar, de 33 años, cerró su etapa con la Seleção tras 130 partidos y 80 goles.

Este desenlace anticipado marca un punto de inflexión en su carrera, pues podría retirarse del fútbol.

Según UOL, el jugador del Santos evalúa retirarse ahora o al terminar su contrato en diciembre.

Sus allegados confirman que está cansado y agobiado por la prensa y la falta de reconocimiento tras 16 años con la selección.

Neymar anunciará su decisión en los próximos días, pues aún no fija fecha de regreso a los entrenamientos con el Santos.

Hay una tercera opción, menos probable: fichar por un club con menos presión.