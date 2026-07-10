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Tras recibir malas noticias, el Feyenoord busca refuerzos para una nueva posición

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Feyenoord
J. Bos
G. Smal

El director técnico Devy Rigaux analiza fichar otro lateral izquierdo para De Kuip, informó el Feyenoord a Transfermarkt este viernes.

La decisión se debe a la lesión del lateral Jordan Bos, quien se lastimó durante el partido entre Australia y Egipto.

El jugador, de 23 años, ya está de vuelta en Róterdam y el club espera conocer pronto el tiempo de baja.

Además, Gijs Smal sigue lesionado.

Desde su llegada en 2024, Smal se ha perdido ya veinte partidos oficiales por lesión.

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Bos tiene contrato hasta 2029 y un valor de mercado de 12 millones de euros, mientras que el de Smal vence en 2028 y se estima en 5,5 millones.

El sábado, el lateral derecho Mats Deijl jugó de izquierdo en el amistoso contra el FC Dordrecht (0-6), y el canterano Tijme Wessels le reemplazó en la segunda parte.

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