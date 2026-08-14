Yan Diomandé, recién incorporado a las filas del Real Madrid, insinuó que su sueño no era fichar por el Liverpool.

La cadena "Liverpool Echo" señaló que el gigante inglés estaba dispuesto a pagar 86 millones de libras esterlinas al Leipzig a cambio del fichaje de Diomandé.

Sin embargo, el Leipzig valoraba al jugador en más de 100 millones de libras esterlinas, por lo que el Liverpool se retiró, tras hacerse evidente que Diomandé prefería fichar por el París Saint-Germain, campeón de Europa.

Pero después de que quedara claro que el París Saint-Germain tampoco pagaría la cantidad que exigía el Leipzig, el Real Madrid se movió para llevarse al joven jugador a principios de este mes, en una operación cuyo valor alcanzó los 120 millones de libras esterlinas como máximo.

Y ahora se dice que Diomandé soñaba, en cualquier caso, con fichar por el estadio Santiago Bernabéu como destino final.

Michael Yormark, cofundador de la agencia Roc Nation, que representa a Diomandé, dijo: "Nathan Campbell, agente de Diomandé, se sentó con el jugador marfileño y hablaron sobre sus sueños y aspiraciones".

Diomandé afirmó, según relató Yormark: "Quiero ser el mejor jugador del mundo, quiero ganar el Balón de Oro y quiero ganar títulos, y mi mayor sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid".

Yormark explicó: "Teníamos que trazar el plan adecuado para hacer realidad su sueño. Formamos un equipo en torno a este joven jugador. Esta operación representa también un gran momento para todos nosotros. Cogimos a un joven ambicioso y convertimos su ambición en realidad".

Campbell, responsable del departamento de captación de talento global en el fútbol de Roc Nation, dijo en declaraciones al sitio web SportsBoom.co.za: "Esta operación histórica con el Real Madrid es un testimonio de la asombrosa ética de trabajo que tiene Yan".

Y subrayó: "No podríamos estar más orgullosos de contribuir a completar el mayor traspaso de un jugador africano en la historia del fútbol".