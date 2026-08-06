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Tras perder los derechos de LaLiga: beIN Sports responde con un comunicado de tono muy duro

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Fuerte respuesta de la cadena francesa

Las cadenas DAZN y Disney+ se han hecho con los derechos de emisión de los partidos de la liga española (LaLiga) en Francia en detrimento de la cadena beIN Sports, la emisora oficial de la competición desde 2012, a partir de esta temporada y durante las tres próximas.

El portal "Foot Mercato" describió esta noticia como una auténtica conmoción en el panorama mediático francés.



Javier Tebas, presidente de la patronal de la liga española, justificó este movimiento subrayando su deseo de mejorar los índices de audiencia y aumentar la difusión de su producto.

Y añadió: "Después de muchos años de plena satisfacción con beIN Sports, necesitábamos un cambio. Este cambio llegará con Disney+ y DAZN. Ambos proveedores ofrecerán todos los partidos de cada jornada, es decir, ofrecerán el mismo producto".

Y prosiguió: "Los aficionados podrán elegir la plataforma a la que deseen suscribirse. Creo que es una gran ventaja para los seguidores del fútbol francés y español. Son dos plataformas diferentes: una está especializada en el deporte, mientras que Disney+ no se limita únicamente al contenido deportivo".

Y señaló: "En nuestra opinión, se complementarán a la perfección en Francia. Son dos plataformas nuevas e innovadoras que permitirán al público seguir nuestras competiciones. Esperamos haber tomado la decisión correcta, llegar al mayor número posible de aficionados y ofrecerles la posibilidad de elegir la plataforma que prefieran".

Por su parte, la cadena beIN Sports respondió a esta decisión diciendo, según recogió el portal francés: "Gestionar un canal de televisión no se parece al mercado de fichajes, donde se ganan o se pierden jugadores en favor de otro club. Es una cuestión económica sólida, y de comprensión de nuestro público y sus hábitos de visionado".

Y añadió: "Tenemos los derechos necesarios, al precio adecuado y con los socios adecuados. Hemos tenido una cobertura excepcional del Mundial 2026, y hay otros derechos importantes en camino. Contamos con un plan de trabajo a largo plazo y una sólida colaboración con el canal Canal+".

Y concluyó: "La patronal de la liga española ha optado ahora por repartir sus derechos entre dos canales. Uno de ellos ya ha fracasado tras una sola temporada con la liga francesa. Y el otro sigue estando totalmente ausente del mercado francés".

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