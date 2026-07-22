La Federación Argentina de Fútbol se prepara para emprender una amplia campaña legal contra la campaña de desinformación que tuvo como blanco a la Albiceleste y a sus jugadores durante el Mundial 2026.

La selección de Argentina llegó a la final del Mundial 2026, pero perdió ante España (1-0), en un partido que se prolongó hasta dos tiempos suplementarios.

A lo largo del torneo, Argentina se encontró en el centro de numerosas polémicas: los altercados dentro del terreno de juego, las disputas arbitrales, las acusaciones relacionadas con la conducta de los jugadores y las críticas dirigidas a su estilo de juego, considerado violento en el partido final, además de una avalancha de publicaciones que se propagaron como la pólvora, contribuyeron a crear un ambiente sumamente tenso.

Junto a ello, las teorías de la conspiración en torno a la FIFA estuvieron muy presentes, pues mientras algunos observadores acusaban al organismo rector internacional de favorecer a Argentina en algunos partidos, otros denunciaban el trato severo que recibió durante las fases decisivas.

Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla digital, donde se propagaron rumores, imágenes falsificadas, vídeos sacados de contexto y acusaciones sin fundamento alguno, lo que alimentó una campaña que, según los allegados a la selección argentina, se salió de control.

Según el diario argentino "La Nación", la Federación Argentina de Fútbol se prepara para una respuesta legal de gran alcance.

Los primeros informes apuntan a una demanda integral por difamación que tiene como objetivo la presunta campaña de desinformación lanzada contra los jugadores y la selección argentina durante el Mundial 2026.

Las acciones legales potenciales abarcan la difusión de acusaciones falsas, el uso de imágenes editadas o no verificadas y la publicación de contenidos sin prueba alguna.

Los responsables de la Federación Argentina de Fútbol consideran que se vulneraron las normas durante el torneo y ahora buscan reparación ante los tribunales.

Cabe recordar que un equipo de abogados trabaja actualmente en la preparación de un sólido expediente para respaldar las futuras acciones legales.

El diario señaló que la Federación Argentina tiene la intención de librar esta batalla sin distinción alguna en función de la notoriedad, y podría dirigirse contra los principales medios de comunicación, además de las cuentas influyentes en plataformas como Instagram, TikTok y otras.

Lo más sorprendente es que podrían quedar en el punto de mira usuarios con muchos menos seguidores si participaron en la difusión de contenidos considerados difamatorios.

Los abogados designados por la Federación se encuentran actualmente recopilando capturas de pantalla, publicaciones, vídeos y toda la documentación que pueda utilizarse como prueba ante los tribunales.

Se esperan nuevos avances en los próximos días, ya que el organismo directivo argentino parece decidido a defender su imagen y la de los jugadores de su selección nacional tras un Mundial que dejó una gran frustración deportiva y profundas heridas mediáticas.