Tras perder el Balón de Oro, Mbappé compite con Yamal por un prestigioso premio

Pocos días después de perder la carrera por el Balón de Oro de 2026 ante Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal se encuentran en una nueva competencia por el premio al mejor jugador de LaLiga correspondiente al mes de octubre, en un duelo que adquiere matices adicionales tras la decepción vivida en la última ceremonia de entrega.

La Liga anunció la nominación de Mbappé, estrella del Real Madrid, y de Yamal, extremo del Barcelona, al premio, junto a Gonçalo Guedes, jugador de la Real Sociedad, Álex Grimaldo, jugador del Atlético de Madrid, y Matías Dituro, portero del Elche.

Harry Kane se había adjudicado el Balón de Oro de 2026, superando a Mbappé y Yamal, quienes quedaron por detrás de él en la carrera por el galardón individual más destacado del fútbol mundial.

Mbappé sobresale en goles en octubre

Mbappé entró en la carrera por el jugador del mes respaldado por cifras contundentes, tras marcar cuatro goles en tres partidos de LaLiga durante octubre, para continuar con su brillante rendimiento con la camiseta del Real Madrid.

Sus momentos más destacados llegaron con un doblete ante el Sevilla, y luego otro doblete en la portería del Barcelona durante el Clásico que terminó con la victoria del conjunto blanco por 2-1 en el estadio Spotify Camp Nou.

Con estos goles, el delantero francés elevó su cuenta a 11 goles en LaLiga esta temporada, además de dos asistencias, con lo que el total de sus contribuciones asciende a 13 goles, y ocupa el segundo lugar en la lista de goleadores por detrás de Raphinha, estrella del Barcelona, que ha marcado 13 goles.

Los goles de Mbappé ayudaron al Real Madrid a lograr tres victorias consecutivas en la Liga durante octubre, y a recortar la distancia con el líder Barcelona a tres puntos, para que el conjunto blanco regrese con fuerza a la lucha por el título.

Yamal compite con cifras destacadas

Por el otro lado, Yamal entra en la competencia tras marcar un gol y dar dos asistencias en tres partidos de LaLiga durante octubre, para alcanzar tres contribuciones directas en los goles durante el mes.

Pese a la superioridad de Mbappé en cuanto al número de goles y contribuciones directas durante el periodo mencionado, la nominación de Yamal refleja la continuidad de su presencia entre las figuras más destacadas de la competición, en virtud de su papel ofensivo con el Barcelona y su disputa por los premios individuales.

A nivel de la temporada completa, Yamal ha marcado ocho goles y ha brindado seis asistencias en LaLiga, con un total de 14 contribuciones goleadoras, frente a los 11 goles y dos asistencias de Mbappé, con un total de 13 contribuciones.

Oportunidad de resarcirse tras el Balón de Oro

El premio al jugador del mes representa una nueva oportunidad para la dupla de resarcirse de la pérdida del Balón de Oro, después de que el gran galardón fuera a parar a manos de Kane, pese al nivel que mostraron las estrellas del Real Madrid y el Barcelona durante la temporada pasada.

Yamal se había llevado el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, mientras que Mbappé aspira a convertir su brillante racha goleadora en un nuevo premio individual, después de haber perdido ya el premio al jugador del mes en septiembre en favor de Raphinha.

Y mientras Mbappé sobresale en el balance de goles de octubre, Yamal cuenta con una ligera ventaja en el total de contribuciones goleadoras durante la temporada hasta el momento.

La competencia permanece abierta hasta que se anuncie al ganador del premio, en un momento en el que se mantiene la pugna entre el Real Madrid y el Barcelona por el liderato de LaLiga.