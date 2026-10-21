Tras Olmo, un nuevo golpe trastoca los planes de Flick antes del Clásico

Un nuevo jugador del Barcelona se acercó a perderse el partido contra el Real Madrid, en el clásico de LaLiga, el próximo domingo.

El Barcelona anunció hoy la ausencia de Dani Olmo en el clásico por lesión, estimándose su periodo de baja de los partidos en unas 4 semanas.

Y con la preparación del partido del clásico, tras la derrota de ayer por cuatro goles a dos ante el Paris Saint-Germain, el pesimismo se apoderó del cuerpo técnico respecto a otro jugador.

Jules Koundé (27 años) sufrió un fuerte esguince en su tobillo izquierdo durante el partido del pasado sábado contra el Real Betis.

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Y pese a completar el encuentro, volvió al día siguiente cojeando de forma evidente, y las pruebas médicas que se le realizaron el domingo revelaron un doloroso esguince que finalmente provocó su ausencia en el partido de ayer contra el Paris Saint-Germain.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que su participación en el partido del próximo domingo contra el Real Madrid sigue siendo incierta.

De hecho, Hansi Flick, entrenador del Barça, no descartó la posibilidad de que participe en el partido del próximo domingo durante la rueda de prensa previa al partido ante el Paris Saint-Germain.

No obstante, hasta hoy, el cuerpo técnico del Barcelona considera muy improbable que pueda jugar el clásico, dado el dolor en la zona lesionada, que le hace cojear de manera notable.

El objetivo es al menos mantenerlo disponible en el banquillo en caso de emergencia durante el partido, para recurrir a él como última opción.

En estos casos, queda disponible la opción de aliviar el dolor temporalmente con una inyección y luego jugar, pero eso podría agravar la lesión.

Al final, la decisión dependerá del jugador, de Flick y del equipo médico, pero hasta hoy predomina el pesimismo respecto a la participación de Koundé en el clásico, y entre las razones de ello está que el jugador francés no prefiere las inyecciones anestésicas.

Algunos informes apuntaron a que el buen rendimiento de Xavi Espart podría reducir el impacto de la ausencia de Koundé, pero la sustitución de Espart ayer por sentir una molestia en el tobillo trastocó los planes de Flick.

El propio Flick señaló otra opción para reforzar la línea defensiva, Frenkie de Jong.

Sin embargo, no le dio ninguna oportunidad de jugar ayer, ni en defensa ni en el centro del campo, lo que reduce sus opciones de participar en el clásico.