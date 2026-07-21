Diversas fuentes periodísticas han confirmado que la estrella croata Luka Modric se prepara para firmar un nuevo contrato de una temporada con el club italiano Milan, a pocas semanas de cumplir los cuarenta y un años.

El capitán croata había señalado antes de disputar el Mundial 2026 que no tenía definido su próximo destino y que existía la posibilidad de colgar las botas y retirarse definitivamente, pero finalmente tomó la decisión no solo de seguir en los terrenos de juego, sino de continuar rindiendo al más alto nivel entre las paredes del estadio de San Siro.

Los informes indican que la firma oficial del nuevo contrato se extenderá hasta el verano de 2027, y es probable que se concrete oficialmente durante esta semana. La cadena MilanNews y el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano confirmaron que se ha alcanzado un acuerdo total entre ambas partes, y solo restan los últimos detalles y la firma oficial.

Se espera que Modric perciba un salario anual estimado en 3,5 millones de euros, además de los incentivos y las primas ligadas al rendimiento.

Cabe recordar que Modric se incorporó a las filas del Milan el pasado verano en una operación de traspaso libre, tras una trayectoria repleta de éxitos con el Real Madrid español y anteriores etapas destacadas con el Tottenham Hotspur y el Dinamo Zagreb.

La estrella croata disputó 37 partidos con el Milan en su primera temporada, en los que marcó dos goles y dio tres asistencias, y pese a sufrir una fractura en el pómulo que lo apartó durante varios partidos, regresó a los terrenos de juego antes de lo previsto para reforzar al equipo.