En el Mundial 2026 brillaron nuevas estrellas con un rendimiento sorprendente. Superaron las expectativas y opacaron a varios astros de selecciones potentes.

Destaca el mexicano Julián Quionnis, delantero del Al-Qadisiyah saudí, que sumó cinco contribuciones goleadoras en cinco partidos (cuatro goles y una asistencia) y ya es objetivo de varios grandes clubes.

Según el periodista Mohamed Al-Bakiri, el Al-Qadisiyah ha fijado su cláusula de traspaso en 70 millones de euros para este verano, dada la fuerte interés de varios clubes europeos.

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Chelsea y Aston Villa lo siguen de cerca.

Kenyonis fue el máximo goleador de la última Liga Roshen con 33 tantos, por encima de Ivan Toney (Al-Ahly) y Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).