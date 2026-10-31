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Traducido por

Tras las dos derrotas: revolución en el once del Barcelona ante el Alavés

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
España
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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo para recibir al Deportivo Alavés la tarde del sábado, en la jornada 11 de la Liga española.

El Barça aspira a recuperar la senda de la victoria en LaLiga, después de caer en la jornada pasada ante su rival tradicional, el Real Madrid, por 2-1.

El diario Sport señaló que la alineación del Barça reveló una revolución total tras la derrota del equipo ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Flick apostó por el neerlandés Frenkie de Jong como titular por primera vez esta temporada, ya que el jugador no aparecía en el once inicial desde el pasado 22 de febrero.

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De Jong formará la pareja de centrales junto a Pau Cubarsí, en una posición en la que ya había jugado bajo la dirección de Ronald Koeman, así como durante su anterior etapa en el Ajax.

De este modo, el técnico alemán dispuso una línea defensiva de emergencia, compuesta por Bryan Fariñas, Frenkie de Jong, João Cancelo y Pau Cubarsí.

En cuanto a Fariñas, esta será su primera participación con el primer equipo del Barcelona, y ocupará la posición de lateral derecho, un puesto que Flick ya había probado con él durante la pretemporada del presente curso el pasado verano.

La alineación del Barcelona quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García

Defensa: Pau Cubarsí – Frenkie de Jong – Bryan Fariñas – João Cancelo

Centro del campo: Fermín López – Pedri – Rodri

Ataque: Lamine Yamal – Karim Adeyemi – Raphinha

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