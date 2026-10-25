Tras las críticas públicas, Carrick castiga a Bruno ante el Bournemouth

Michael Carrick, director técnico del Manchester United, el portugués Bruno Fernandes del once titular del equipo ante el Bournemouth, por lo que el capitán del Manchester United se sentó en el banquillo por primera vez en unos 5 años, apenas unos días después de haber criticado públicamente el método del entrenador.

Esta información llegó según el diario británico "Daily Mail", que señaló que Carrick tomó una decisión contundente al dejar fuera del once titular a su capitán habitual, tras la abultada derrota que sufrió el Manchester United por 4-1 fuera de casa ante el Como en la Liga de Campeones de Europa.

Habitualmente, Bruno Fernandes es el primero de los nombres presentes en el once titular del Manchester United, y además rara vez abandona el terreno de juego durante los partidos, por lo que su exclusión del once inicial se considera algo inusual.

Esta decisión representa la primera vez que Fernandes queda fuera del once titular por motivos no relacionados con su estado físico, desde que Carrick tomó la misma decisión de dejarlo fuera ante el Villarreal en noviembre de 2021.

Carrick necesitaba afianzar su autoridad como director técnico del equipo, ante las críticas públicas que Fernandes dirigió al planteamiento táctico durante el partido ante el Como, algo que no podía quedar impune.

Durante una rueda de prensa marcada por el desafío, el viernes, Carrick subrayó que no hay ningún individuo más grande que el club, afirmando que el interés del equipo está por encima de todo.

Carrick dijo: "Lo más importante para mí es el equipo, antes que cualquier otra cosa. Siempre haré lo que beneficie al club".

Fernandes, conocido habitualmente por elegir sus palabras con cuidado durante sus declaraciones a los medios de comunicación, había dirigido duras críticas al cuerpo técnico tras la derrota ante el Como.

El capitán del Manchester United dijo: "Fue una decisión del cuerpo técnico no presionar al rival hombre a hombre, dejar algunos espacios a nuestras espaldas en ocasiones, e intentar recuperar el balón en el primer momento, o esperar al rival y cederle el balón".

Y añadió: "Pero cuando les das el balón a estos equipos más de la cuenta, ganan confianza, y tienen un gran número de jugadores por detrás del balón, lo que te obliga a correr mucho y hace que los jugadores se sientan frustrados. Y cuando al final recuperas el balón, las piernas y las mentes son menos capaces de ejecutar lo que se pide".



