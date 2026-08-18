El periodista Khaled El-Ghandour desató una gran polémica por sus declaraciones sobre la forma de trabajar de Hussein Amotta, el nuevo director técnico del Al Ahly, señalando que el entrenador marroquí tiene una personalidad firme y de carácter fuerte en su trato con los jugadores.

Khaled El-Ghandour afirmó en declaraciones televisivas que la etapa de Amotta al frente de la dirección técnica del club emiratí Al Jazira estuvo marcada, según su versión, por desencuentros con varias estrellas del equipo, entre ellos el francés Nabil Fekir y el egipcio Mohamed Elneny.

Añadió que estos desencuentros llegaron, según lo que mencionó, al uso de palabras inapropiadas y a un trato violento con algunos jugadores, lo que suscitó sus temores sobre la posibilidad de que este método se traslade a la nueva experiencia de Amotta con el Al Ahly.

El-Ghandour aclaró que el Al Ahly cuenta con un grupo de jugadores con experiencia y personalidades diferentes, algo que exige un estilo equilibrado en la gestión del vestuario, especialmente ante la importancia de mantener la armonía dentro del equipo.

El director del Al Jazira responde

Por su parte, Hussein Suhail, director del equipo de fútbol del club emiratí Al Jazira, negó de manera tajante lo que se dijo sobre la existencia de crisis entre Amotta y varios jugadores del equipo durante su etapa al frente de la dirección técnica del club.

Suhail afirmó en declaraciones a «Al Maidan Al Riyadi», en respuesta a lo que se planteó sobre que Amotta entrase en conflictos con jugadores durante su experiencia con el Al Jazira: «Esto no es cierto en absoluto».

Aclaró que Amotta mantiene una buena relación con los jugadores del Al Jazira, y subrayó: «Su trato es excelente. Es cierto que es un entrenador firme y exigente, y eso no es un defecto, pues hay muchos entrenadores en el mundo que actúan de esta manera, porque controlar el vestuario requiere firmeza y exigencia».

Señaló que el Al Ahly es un club grande y que no necesita solo una personalidad fuerte como la de Amotta para controlar el vestuario, y aclaró: «El Al Ahly es un club grande, y no necesita cambios ni muchos retoques en el aspecto técnico».