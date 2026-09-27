Tras las acusaciones de corrupción, un nuevo golpe administrativo sacude al Al-Ahli saudí

El ambiente dentro del club Al-Ahli saudí no se ha calmado desde la salida del portugués Roi Pedro del cargo de director deportivo, y ahora llega rápidamente un nuevo golpe administrativo después de que Osama Hawsawi, quien asumió la tarea como su sucesor, decidiera abandonar su puesto tras un breve periodo, en un giro que devuelve los interrogantes sobre la estabilidad administrativa dentro de la fortaleza de Al-Raqi.

El Al-Ahli había puesto fin a su relación con Pedro, antes de que la directiva del club encargara a Osama Hawsawi asumir sus funciones durante el próximo periodo, tras la decisión de apartar al director deportivo portugués a raíz de los resultados del equipo y el estado de descontento de la afición.

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La salida de Pedro coincidió con informes y revuelo mediático en torno a acusaciones que alcanzaron su labor administrativa y algunos expedientes contractuales, antes de que el exdirector deportivo negara estas acusaciones, asegurando en declaraciones posteriores que trabajó con toda entrega y respeto, y que su relación con el Al-Ahli terminó de mutuo acuerdo.

Hawsawi presenta su dimisión

Según el diario saudí "Al-Riyadiah", Osama Hawsawi presentó su dimisión del cargo de director deportivo interino del Al-Ahli, tras un breve periodo desde que asumió la tarea, en un paso sorpresivo que ha devuelto al primer plano el expediente de la dirección deportiva.

Los informes apuntan a que la dimisión de Hawsawi se produjo en medio de una divergencia de puntos de vista con la directiva del club sobre una serie de decisiones relacionadas con el primer equipo, mientras que "Okaz" informó de que la discrepancia también estuvo ligada a que no obtuvo la totalidad de las competencias vinculadas a sus funciones.

La salida de Hawsawi coloca a la directiva del Al-Ahli ante un nuevo desafío, después de encontrarse en la obligación de reorganizar su estructura deportiva en un breve periodo y de buscar una fórmula que garantice la estabilidad del trabajo administrativo y técnico durante la próxima etapa, especialmente con la continuidad de las competiciones y la necesidad del equipo de decisiones claras en los expedientes relacionados con el primer equipo.