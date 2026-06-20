Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, celebró la victoria 1-0 sobre Escocia en el Mundial 2026, que sitúa a los «Leones del Atlas» con 4 puntos en el Grupo 3, los mismos que Brasil. pocas horas después de que un tribunal francés lo enviara a juicio por presunta violación.

Según un comunicado del Tribunal de Apelación de Versalles, se le acusa formalmente de violación tras hallar pruebas suficientes, aunque el jugador de 28 años niega los cargos.

Tras el partido, publicó en X: «Un paso importante, una victoria colectiva», mostrando su foco en lo deportivo pese a la presión judicial.

El seleccionador, Mohamed Wahbi, afirmó que el cuerpo técnico y el equipo le apoyan y destacó que, pese a las circunstancias, el jugador está tranquilo y rindiendo a gran nivel.

En la rueda de prensa, al preguntarle por el estado anímico del jugador, Wahbi respondió: «¿Han visto el partido? La actuación de Hakimi ha sido excepcional, así que estamos muy tranquilos y él también».

Y añadió en tono defensivo: «Ha hecho un buen trabajo, ¿por qué hablar entonces de gestión? Se levantó por la mañana, desayunó como cualquier otra persona, estaba concentrado, jugó con todos y quería jugar con intensidad, y eso es lo que hizo».

Y concluyó con firmeza: «No hace falta decir nada, le apoyamos, está muy tranquilo y esperamos que demuestre que es el mejor lateral del mundo. Esto es importante para mí, para los jugadores y para los 44 millones de marroquíes que nos siguen».

Hakimi fue abucheado por algunos aficionados cada vez que tocaba el balón, una reacción ligada al caso que arrastra desde marzo de 2023, cuando una mujer de 24 años lo acusó de violación en su domicilio de las afueras de París.

Cabe recordar que Hakimi recurrió una resolución de febrero del juez de instrucción, que, siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía, ordenó su juicio; sin embargo, el Tribunal de Apelación desestimó el recurso y confirmó su envío a juicio.