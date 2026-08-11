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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Tras la sorpresa de Malcom, el Al-Diriyah ficha a un nuevo jugador del Al-Hilal

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El equipo recién ascendido a la Roshan League continúa con sus refuerzos

El club de Al-Diriyah logró incorporar a un nuevo jugador procedente del Al-Hilal durante el actual periodo de fichajes de verano, después de que el extremo brasileño Malcom rechazara unirse a sus filas.

Malcom había rechazado la idea de abandonar el Al-Hilal en el mercado de verano actual para trasladarse al Al-Diriyah, pese al acuerdo alcanzado entre ambos clubes para cerrar la operación, según revelaron informes de prensa.

El club de Al-Diriyah anunció hoy, martes, la incorporación de un nuevo jugador procedente del Al-Hilal, el joven extremo Abdullah Al-Zaid, en calidad de cesión por una temporada.

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Abdullah Al-Zaid fue una de las estrellas que destacaron con el equipo sub-21 del Al-Hilal durante la pasada temporada de la Liga Joy de Élite, concretamente en la posición de extremo izquierdo, además de su capacidad para jugar como extremo derecho o como creador de juego.

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Debido a esas destacadas actuaciones, el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, decidió llevar al jugador de 22 años a la concentración del primer equipo en Austria antes del inicio de la nueva temporada.

Al-Zaid se convirtió en el fichaje más reciente del Al-Diriyah en el actual mercado de verano, después de que el club saudí incorporara a numerosos jugadores destacados, el último de ellos el centrocampista senegalés Idrissa Gana Gueye, tras finalizar su contrato con el Everton.

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