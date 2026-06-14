El portero marroquí Yassine Bounou volvió a destacar en la escena internacional tras su actuación clave en el valioso empate de los «Leones del Atlas» ante Brasil, con un resultado de (1-1) en la primera jornada del Grupo C de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, donde también están Haití y Escocia.

El equipo marroquí realizó un gran partido ante uno de los favoritos al título y aguantó los 90 minutos gracias a su orden defensivo y a las intervenciones de Bono en los momentos clave.

Aunque Neymar se perdió el encuentro por una lesión muscular, acudió a apoyar a su selección y, tras el pitido final, se dirigió directamente a su excompañero en el Al-Hilal.

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Tras el partido, Neymar se acercó a Bono, charlaron y el brasileño le pidió la camiseta, recordando su etapa juntos en el Al-Hilal saudí entre 2023 y 2025, antes de su regreso al Santos.

La petición no fue un gesto aislado: muchos la vieron como un reconocimiento al prestigio que Bono ha adquirido en los grandes torneos.

Sobre el césped, Bono fue decisivo: detuvo cuatro disparos dentro del área y ganó varios duelos ante los delanteros brasileños, manteniendo vivas las esperanzas de su selección.

El guardameta marroquí sigue brillando en las grandes citas y demuestra que su nivel en el Mundial de 2022 no fue una excepción. sino la confirmación de una carrera llena de logros, lo que refuerza la confianza de la afición marroquí en que los «Leones del Atlas» pueden medirse de tú a tú a las grandes selecciones en esta Copa del Mundo.