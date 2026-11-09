La Federación Iraquí de Fútbol reveló la verdad sobre las noticias que circulaban acerca de la entrada de Hossam Hassan, exseleccionador de Egipto, en el círculo de candidatos para asumir la dirección técnica de la selección de Irak durante el próximo periodo, tras su salida del banquillo de Egipto.

Ahmed al-Mousawi, miembro de la Federación Iraquí de Fútbol, negó la existencia de cualquier negociación con Hossam Hassan para asumir la responsabilidad técnica de la selección iraquí, subrayando que este asunto no se había planteado en absoluto dentro de la federación.

Al-Mousawi afirmó, en declaraciones televisivas a través del canal "Modern MTI": "Hossam Hassan no rechazó ninguna conversación sobre dirigir a la selección de Irak, porque el asunto no se le ofreció en absoluto, y no hubo ninguna negociación entre la Federación Iraquí y el capitán Hossam Hassan".

Y agregó el miembro de la Federación Iraquí: "No hubo ninguna negociación por nuestra parte para contratar al capitán Hossam Hassan, y todas las noticias que circulan al respecto carecen de fundamento".

Próximos partidos EGY Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MWI

De este modo, la Federación Iraquí negó de forma categórica la existencia de contactos con el entrenador egipcio, poniendo fin a las especulaciones que vincularon el nombre de Hossam Hassan con la posibilidad de emprender una nueva experiencia como entrenador fuera de Egipto, tras el fin de su andadura con la selección egipcia.

La salida de Hossam Hassan del banquillo de la selección de Egipto llegó después de una etapa que comenzó en febrero de 2024 y que fue testigo de su éxito al conducir a Egipto a la clasificación para el Mundial de 2026 y a alcanzar los octavos de final por primera vez en la historia de las participaciones de la selección en la cita mundialista. Y pese a la renovación de su contrato hasta el año 2030 el pasado septiembre, su misión terminó pocas semanas después, con la designación de Ali Maher para asumir la dirección técnica.

La última etapa del mandato de Hossam Hassan fue testigo de una amplia polémica, a raíz de informes que hablaron de la tensión en su relación con algunos jugadores, encabezados por Mohamed Salah y Mohamed el-Shenawy, junto a la sanción que la Federación Internacional de Fútbol le impuso a él y a su hermano Ibrahim Hassan, director de la selección, con una suspensión de 3 partidos a causa de los incidentes del enfrentamiento ante Argentina en el Mundial, además de las crisis familiares que rodearon al "capitán".