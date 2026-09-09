Tras la polémica jugada ante el Valencia, Rodri rectifica con un mensaje de disculpa

Las declaraciones de Rodri, estrella del centro del campo del Barcelona, criticando el modesto rendimiento del Valencia en la humillante derrota ante el Barça por 5-0, el pasado domingo, en el estadio de Mestalla en la Liga, causaron un gran revuelo.

La cámara del programa "El día después" captó al centrocampista del Barcelona en una conversación informal con su compañero Pau Cubarsí en el banquillo, donde el jugador español describió a sus rivales como "muy débiles" y "horribles".

Tras ver las reacciones públicas a sus declaraciones, Rodri se sintió incómodo, a pesar de que hizo esos comentarios en privado, aunque lamentó que se emitieran por televisión, subrayando que en ningún caso pretendía ofender a los jugadores del Valencia.

Por ello, y según el diario "Mundo Deportivo", citando al canal público de televisión valenciano "À Punt", Rodri contactó con José Luis Gayà, capitán del Valencia, para explicar lo sucedido y disculparse.

Rodri y Gayà han jugado juntos varias veces en la selección española, y el exjugador del Manchester City pidió a Gayà que aclarara la situación al resto del equipo para evitar cualquier polémica, especialmente porque venía del capitán de "la Roja".

Además de ofrecer explicaciones a Gayà, la cadena "Cope" señaló que Rodri podría hacer una declaración pública tras el partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Feyenoord, este miércoles, para aclarar que sus palabras sobre el Valencia surgieron sin malicia y sin intención de causar daño.

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