Kylian Mbappé generó una gran polémica durante el parón internacional, poniéndose en el punto de mira de la afición del Real Madrid, en medio de crecientes interrogantes sobre algunas de sus actitudes recientes. Todas las miradas se dirigen a la postura de la estrella francesa y a si tiene algo que decir sobre lo que ocurre a su alrededor.

Mbappé sufrió una lesión con la selección de Francia ante Turquía en la Liga de Naciones de Europa y regresó a Madrid, pero volvió a marcharse para disfrutar de unos días de descanso, lo que provocó el malestar y las críticas de un sector de la afición merengue.

El jugador francés no ha respondido a estas críticas hasta ahora. Sin embargo, Mbappé sí reaccionó a una información publicada por Radio Marca, en la que el periodista Javier Tinto afirmó que el delantero francés estaba enfadado con el Real Madrid.

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Tinto explicó: "Durante la semana del derbi, Mbappé pidió al club que hiciera un esfuerzo y llevara a cabo una campaña a favor de que ganara el Balón de Oro, porque eso es lo que le importa. El club no respondió. Ahora entiendo la actitud de Mbappé sobre el campo durante aquel derbi. Estaba enfadado".

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Tinto añadió: "Después, al parecer, le pidió lo mismo a Zidane. Y, por supuesto, Zidane no puede hacer eso, porque Dembélé también está en este asunto, y de ahí que todo lo ocurrido haya sido lamentable".

Mbappé no dudó en responder a estas palabras. Y lo hizo a través de su cuenta de Instagram, comentando la publicación que reproducía las declaraciones de Radio Marca sobre él.

Según lo publicado por el diario Mundo Deportivo el lunes, Mbappé escribió una respuesta irónica a la publicación de las declaraciones de Tinto, diciendo: "Sí, vale, sí, y también estaba enfadado con (la hermana de mi abuela)", y acompañó su respuesta con emoticonos de caras riendo.

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