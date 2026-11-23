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El Barcelona presentará mañana martes su recurso ante el Comité de Competición por la tarjeta roja que vio el centrocampista Fermín López durante el partido ante el Villarreal, que el conjunto azulgrana resolvió por tres goles a dos el pasado domingo.

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Fermín López, de 23 años, fue expulsado en el minuto 74 del partido cuando se encontraba en el banquillo, en un episodio que ha generado una gran polémica en el fútbol español.

Según el acta oficial redactada por el colegiado canario Alejandro José Hernández , en el minuto 74 el jugador López Marín, Fermín, fue expulsado por el siguiente motivo: levantarse del banquillo, dirigirse al cuarto árbitro, acercarse a él de forma brusca, protestar en voz alta y repetir la expresión «¡No te metas conmigo!».

El árbitro añadió en su acta que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió al vestuario antes de que se le mostrara la tarjeta roja, lo que complicó aún más el episodio, ya que la expulsión se produjo después de que el futbolista hubiera abandonado el campo.

El acta arbitral desveló los detalles de la expulsión, después de que Fermín protestara airadamente una decisión arbitral en la segunda parte y abandonara el terreno de juego sin que el árbitro pudiera mostrarle la tarjeta roja directamente.

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El diario «Mundo Deportivo» recoge, citando a una fuente del Barcelona, que el club azulgrana sostiene que el centrocampista no insultó en ningún momento al asistente del árbitro y que su reacción fue fruto de la tensión del momento, ya que el Barcelona tenía que remontar un 0-2 ante el Villarreal.

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La misma fuente añadió que los servicios jurídicos del Barcelona argumentarán que lo ocurrido fue un incidente aislado de conducta incorrecta y no una protesta formal, con la esperanza de que se valore conforme a un artículo disciplinario distinto, lo que podría reducir la sanción de Fermín a un solo partido.

El Barcelona presentará sus alegaciones ante el Comité de Competición mañana martes, con la esperanza de que la sanción de su jugador se reduzca a un partido como máximo, sobre todo porque el equipo afronta encuentros decisivos en LaLiga.

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Por su parte, Iturralde González, experto arbitral del diario AS y de la Cadena SER, avanzó que Fermín será sancionado con dos partidos por protestar desde el banquillo, lo que supondría perderse los encuentros ante el Deportivo de La Coruña en Riazor y ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

Una fuente cercana al Comité de Competición señaló que el órgano estudiará con detenimiento el acta arbitral y las alegaciones del Barcelona antes de emitir su decisión final, y que tendrá en cuenta las circunstancias del episodio, la naturaleza de la protesta y la ausencia de un insulto directo, tal y como sostiene el club azulgrana.

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El cuerpo técnico del Barcelona, encabezado por Hansi Flick, confía en recuperar pronto a Fermín, sobre todo por las lesiones y bajas que sufre el equipo en las últimas semanas y por su necesidad de contar con todos sus jugadores en la pelea por el liderato de la Liga.

Se espera que el Comité de Competición dé a conocer su decisión en los próximos días, una resolución que determinará el futuro de Fermín: un partido de sanción, como espera el Barcelona, o dos, como pronosticaron los expertos arbitrales, en un caso que se ha convertido en la comidilla del fútbol en España.