La emocionante victoria del Real Madrid la noche de ayer martes ante el Elche (3-2), gracias al gol de Carlos Espí en el tiempo de descuento, dejó otra escena que generó gran polémica antes del partido.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas que llevaban lemas de apoyo a la ciudad de Ceuta, y las imágenes de la retransmisión muestran con claridad a los jugadores del Elche vistiéndolas antes de entrar al campo, mientras que los jugadores del Real Madrid recibieron sus camisetas en el túnel que conduce al terreno de juego antes de saltar.

Sin embargo, tres jugadores del Real Madrid no mostraron la camiseta: Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté recibieron cada uno una camiseta del utillero.

Mbappé y Vinicius se pusieron la camiseta, pero solo la levantaron hasta la altura de los hombros, mientras que Konaté la sostuvo únicamente con las manos, y el francés y el brasileño se la quitaron momentos después, justo antes de que el equipo pasara.

La camiseta llevaba el lema «Todos somos caballas», una frase de apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, que a finales del pasado mes de julio vivió una entrada masiva de habitantes marroquíes.

Según el periódico «Mundo Deportivo», el Real Madrid no da ninguna importancia a este asunto, ya que considera que cada jugador tiene derecho a llevar la camiseta que quiera.

El club también estima, a diferencia de otros equipos, que la mayoría de sus jugadores se pusieron la camiseta, y en cuanto al caso concreto de los tres jugadores del Real Madrid, el club insiste en que no se puede obligar a nadie a llevar una camiseta determinada, ni se le puede obligar a no llevarla.

Esta postura llega después del caso del marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, que se puso la camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido de su equipo frente al Villarreal, el lunes, lo que lo expuso a una oleada de críticas e insultos por parte de numerosos marroquíes.

Ezzalzouli escribió, en un comunicado en su cuenta de la red «Instagram» en respuesta a las críticas: «Primero, quiero dejar clara una cosa, y es que en ningún momento se usó la camiseta que hace referencia a la ciudad de Ceuta con un fin político o con la intención de despreciar a un pueblo, al pueblo marroquí».

Y añadió: «Esta camiseta tenía un carácter social, en el marco del apoyo a los habitantes y vecinos de una zona que estaban viviendo una situación difícil, independientemente de su nacionalidad».

Y concluyó: «Pero al mismo tiempo, esto no es una disculpa a nadie, y todo aquel que quiera aprovechar este asunto para cuestionar el amor por mi país es libre de hacerlo. En cuanto a mí, seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta, y seguiré representando mis raíces con orgullo y sacrificio».

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