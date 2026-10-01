Tras la guerra de declaraciones: Dembélé revela la verdad sobre su conflicto con Mbappé

Muchos consideran que Ousmane Dembélé, estrella de la selección francesa, logró imponerse ante su compatriota Kylian Mbappé, especialmente en la carrera por el Balón de Oro.

Mbappé habló de sí mismo como el jugador elegido, el que llegó directamente a la cima, frente a Dembélé, que se abrió camino a base de trabajo y esfuerzo.

El jugador del Paris Saint-Germain respondió a Mbappé afirmando: "Siempre estuve al final de la fila y trabajando duro. A lo largo de toda mi carrera no dije una sola palabra, sino que trabajé mucho. Y como he dicho, nunca fui el jugador elegido, pero trabajé duro, y el año pasado fui recompensado por una temporada magnífica con el Paris Saint-Germain. En cuanto a este año, veremos qué ocurre, sin presiones y con tranquilidad".

Durante la rueda de prensa que ofreció antes del esperado duelo frente a Italia en la Liga de las Naciones de la UEFA, Dembélé no habló demasiado sobre este asunto, pero mostró un claro deseo de calmar los ánimos.

Elsitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Dembélé durante la rueda de prensa, en las que dijo: "No voy a comentar todas estas historias. Esas pequeñas escaramuzas en las redes sociales. A los 29 años, no tengo ninguna gana de ocuparme de estos temas; yo me concentro en lo otro, que es el terreno de juego".

Uno de los periodistas volvió a plantearle la pregunta de forma simpática, después de felicitarlo por ser el jugador elegido para esta rueda de prensa, y le preguntó si seguía siendo amigo de Kylian Mbappé.

Pero el jugador del Paris Saint-Germain, que ha disputado 69 partidos internacionales y marcado 13 goles con la selección de Francia, volvió a limitarse a una respuesta breve.

Explicó: "Como he dicho, todas estas historias relacionadas con las redes sociales... Sí, hablamos, nos sentamos uno al lado del otro en la mesa de la comida, y no hay ningún problema".

Después respondió a una pregunta sobre la diferencia entre la selección de Francia con la presencia de Mbappé y sin él, diciendo: "No hay ninguna diferencia. Mbappé es un jugador importante para la selección nacional. Lo ha demostrado a lo largo de todos estos años".

Y añadió: "Mbappé ha marcado una cantidad enorme de goles, y es el capitán de la selección. Cuando está presente, somos muy felices. Y, además, hay otros jugadores que pueden aparecer y brillar. Es un grupo. Los 23 jugadores son todos importantes. Eso es lo más importante".



