Tras la final del Mundial: decisión inmediata del árbitro esloveno Vincic

El árbitro esloveno Slavko Vinčić anunció su retirada del arbitraje internacional tras dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva Jersey, poniendo así punto final a una de las trayectorias arbitrales más destacadas de Europa, después de 16 temporadas ejerciendo el arbitraje al más alto nivel, en las que se hizo con el título de mejor árbitro del último torneo mundial.

La Federación Eslovena de Fútbol dio a conocer la noticia en un comunicado oficial en su página web, en el que confirmó que Vinčić, de 46 años, decidió poner fin a su carrera profesional tras coronarla dirigiendo el partido más importante del mundo del deporte, mientras que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol le otorgó el título de mejor árbitro del Mundial 2026.

Una trayectoria repleta de logros excepcionales

Vinčić consolidó su lugar como uno de los mejores árbitros de la historia tras dirigir el partido más importante del mundo del deporte, ya que la final del Mundial supuso la culminación de la trayectoria de un árbitro que dirigió también las finales de la Liga de Campeones de Europa y de la Europa League, además de ser elegido para dirigir en 4 ediciones de la Eurocopa, en un logro poco común que refleja el nivel excepcional que alcanzó.

Se espera que el árbitro esloveno reciba un homenaje oficial en su país y que sea reconocido por la Federación Eslovena de Árbitros como el mejor árbitro de su historia, tras una trayectoria que se extendió durante más de una década y media al más alto nivel en el continente europeo y en el escenario internacional.

Un cierre ideal para una trayectoria excepcional

El partido final del Mundial 2026, que terminó con la victoria de España sobre Argentina (1-0) tras la prórroga, representa el final de un capítulo destacado en la carrera de este árbitro, que a lo largo de muchos años logró imponer su respeto gracias a sus decisiones determinantes.