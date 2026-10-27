Tras la escalada de China contra Mbappé, el programa de crisis rompe su silencio

El programa "The Bridge", presentado por Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid y compañero de Kylian Mbappé, ha presentado una disculpa oficial tras la oleada de indignación provocada por un vídeo del extremo francés, después de que bromeara sobre unas imágenes satíricas que relacionaban su rostro con el líder chino Mao Zedong.

La crisis estalló horas después de que Mbappé quedara en segundo lugar en la gala del Balón de Oro, por una escasa diferencia de votos por detrás del inglés Harry Kane, cuando se difundió un fragmento de las entrañas del programa, grabado el pasado abril y publicado en su cuenta de redes sociales el lunes.

En el vídeo aparece Mbappé comentando en tono de broma unas imágenes manipuladas de su rostro, refiriéndose a quien creía que era un "dictador chino", en alusión a Mao Zedong, fundador de la República Popular China.

El fragmento desató una amplia oleada de críticas en China, lo que llevó al programa a emitir una disculpa a través de la función de historias de su cuenta de Instagram.

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Una disculpa tras eliminar el vídeo

Según informó el sitio "RMC Sport", el fragmento que desencadenó la crisis contaba, de hecho, con la aprobación del equipo de Mbappé antes de su publicación.

No obstante, la cuenta del programa lo eliminó menos de dos horas después de su publicación, tras empezar a circular en las plataformas de redes sociales chinas.

Pero la eliminación del vídeo no detuvo sus consecuencias, ya que el programa publicó un comunicado de disculpa en el que señaló: "Lamentamos que este fragmento haya molestado a personas en China y en otras partes del mundo".

El comunicado añadió: "Pedimos disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos, a Kylian, a sus socios y a las instituciones cuyas relaciones con China y el pueblo chino puedan haberse visto afectadas".

El capitán de la selección francesa había presentado a su vez una disculpa a primera hora de la mañana de hoy, después de que la crisis empezara a repercutir en sus relaciones comerciales en el mercado chino.

Pérdidas comerciales y una decisión de la televisión china

La crisis llevó a tres empresas chinas a poner fin a sus contratos con Mbappé: la empresa de bebidas "Dongpeng", el grupo lácteo "Mengniu" y la empresa "Milkground", especializada en la fabricación de queso.

Las consecuencias no se detuvieron ahí, ya que la televisión estatal china CCTV decidió suspender la emisión de los partidos de la Liga española y de los encuentros en los que pudiera aparecer Mbappé, además de eliminar los anuncios en los que figura la estrella francesa.