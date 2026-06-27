Tras la despedida del Mundial... ¿Cuándo volverá la selección saudí a Riad?

Según los medios, ya se conoce la fecha de regreso de la selección saudí a Riad tras su temprana eliminación del Mundial 2026.

El equipo árabe quedó eliminado en la fase de grupos tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston.

Según el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat, la delegación ya regresó a su sede de entrenamiento en Austin, Texas, tras el partido.

El lunes partirá hacia Riad.

El equipo, último del Grupo 8 con dos puntos (empates 1-1 con Uruguay y 0-0 con Cabo Verde, y derrota 4-0 ante España), cerrará así su participación en la fase de clasificación.

Es la sexta vez seguida que Arabia Saudí no avanza a la segunda fase; solo lo logró en 1994.