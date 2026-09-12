Se determinó la fecha del regreso del brasileño Juan Bezerra, estrella del Zamalek egipcio, a El Cairo, tras un período de ausencia en los entrenamientos del conjunto blanco debido a su deseo de marcharse del club durante el actual periodo de fichajes.

Bezerra se había negado a regresar a El Cairo y a incorporarse a la concentración de preparación del Zamalek de cara al inicio de la nueva temporada, en medio de su empeño por trasladarse a las filas del Shabab Al Ahli Dubai emiratí.

El jugador brasileño se ausentó de la etapa de preparación del equipo, y también faltó a los partidos del Zamalek, después de anunciar su deseo de abandonar el club blanco tras una sola temporada que pasó dentro del castillo blanco.

El nombre de Bezerra estuvo vinculado durante el pasado período con un traspaso al Shabab Al Ahli, en medio del deseo del club emiratí de contar con sus servicios, mientras que la postura del jugador se mantuvo clara respecto a su deseo de vivir una nueva experiencia fuera del Zamalek.

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El periodista Karim Ramzy reveló la fecha fijada para el regreso de Juan Bezerra a El Cairo, confirmando que el jugador llegará a Egipto en la tarde de hoy sábado.

Ramzy escribió a través de su página oficial en "Facebook": "Juan Bezerra llega a El Cairo a las cuatro de la tarde de hoy. Y Bezerra trae consigo a El Cairo a 4 personas, entre ellas un guardaespaldas".









El regreso del jugador a El Cairo llega tras un período de ausencia en los entrenamientos del Zamalek, en un momento en que su postura definitiva sobre continuar con el equipo o marcharse durante el actual periodo de fichajes sigue siendo objeto de gran interés.

Juan Bezerra disputó la pasada temporada 44 partidos con el Zamalek en las distintas competiciones, en los que logró marcar 8 goles, además de dar 12 asistencias a sus compañeros.

El jugador brasileño ofreció niveles destacados durante su primera temporada con el conjunto blanco, y contribuyó con sus goles y sus asistencias al recorrido del Zamalek en las distintas competiciones, antes de que su situación se dirigiera hacia la complicación con el inicio de la nueva temporada debido a su deseo de marcharse.

Juan Bezerra logró coronarse con el Zamalek con el título de la Liga Premier de Egipto la temporada pasada, cosechando así su primer título con el club blanco.

La afición del Zamalek está a la espera durante el próximo período de lo que resulte de la crisis de Juan Bezerra, especialmente tras su regreso a El Cairo, y de si el jugador volverá a incorporarse a los entrenamientos del equipo o si continuarán sus intentos de marcharse y trasladarse al Shabab Al Ahli emiratí.