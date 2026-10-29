Tras la agresión a Camavinga: el Barcelona emite un comunicado oficial

El Fútbol Club Barcelona decidió cerrar de forma temporal la grada de aficionados "Gol 1957" durante el encuentro ante el Deportivo Alavés, previsto para el sábado, a raíz de una serie de infracciones disciplinarias, encabezadas por la agresión a Eduardo Camavinga durante la celebración de los jugadores del Real Madrid tras marcar el segundo gol del Clásico.

La decisión llegó después del partido que terminó con la victoria del Real Madrid por 2-1, luego de que en los últimos minutos Camavinga fuese golpeado con un asta de bandera por parte de un aficionado, coincidiendo con el lanzamiento de algunos objetos desde las gradas, lo que generó una amplia polémica en torno al comportamiento de la afición dentro del Camp Nou.

La agresión a Camavinga enciende la crisis

Los últimos minutos del Clásico fueron testigos de la agresión a Camavinga, durante la celebración de los jugadores del Real Madrid por el segundo gol marcado por Kylian Mbappé, lo que convirtió el incidente en uno de los asuntos más destacados que persiguieron al Barcelona tras el partido.

La policía logró identificar al aficionado implicado en la agresión, con la ayuda de las cámaras de seguridad del estadio y en colaboración con los servicios de seguridad del club, después de que LaLiga presentara una denuncia sobre el suceso.

Según informes de la prensa española, el aficionado se enfrenta a la posibilidad de una multa económica que podría alcanzar los 60.000 euros, además de posibles sanciones relacionadas con la prohibición de acceso a las instalaciones deportivas.

Comunicado oficial del Barcelona

El Barcelona anunció su decisión mediante un comunicado oficial publicado en su página web, en el que explicó que la suspensión de la actividad de la grada "Gol 1957" durante el partido ante el Alavés es consecuencia de una serie de procedimientos disciplinarios abiertos contra el club y algunos de sus miembros, por conductas contrarias a los valores deportivos.

En el comunicado se señaló:

"El Fútbol Club Barcelona ha decidido suspender la actividad de la grada Gol 1957, conocida como la grada de animación, durante el próximo partido de Liga ante el Alavés.

Esta decisión responde a una serie de procedimientos disciplinarios abiertos contra el club y algunos de sus miembros, a raíz de conductas contrarias a los valores deportivos. Estos comportamientos exponen al club a sanciones económicas, al riesgo de cierre del estadio, además de perjudicar su imagen.

El club se reunirá con los representantes de los grupos que conforman la grada Gol 1957 para analizar la situación y definir los compromisos necesarios para mantener una animación entusiasta y respetuosa, que contribuya a apoyar al equipo sin poner en riesgo los bienes del Fútbol Club Barcelona ni su reputación.

El deseo del club es que la grada Gol 1957 vuelva a funcionar a pleno rendimiento durante el partido ante el Aston Villa, siempre que estos diálogos permitan corregir la situación y garantizar el buen funcionamiento.

La animación es un elemento importante que el club desea preservar, partiendo del compromiso y la responsabilidad compartida de todos, en beneficio del Fútbol Club Barcelona".