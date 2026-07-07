Tras Kroos, el «asesino de leyendas» acaba con la dolorosa carrera de Ronaldo

En cada gran torneo surge un jugador clave. Para España es Mikel Merino, hombre de finales y goles decisivos, apodado «el asesino de leyendas».

Tras su tanto decisivo ante Alemania en la Eurocopa, que marcó el adiós de varios referentes de la «Mannschaft», Ahora ha repetido hazaña y llevado a España a cuartos del Mundial con un gol que podría marcar la despedida de Cristiano Ronaldo del torneo. Tras el partido, el jugador esperaba reencontrarse con su hijo recién nacido.

Luis de la Fuente, seleccionador español, admite con humor: «Me llevaré a Mikel Merino a casa», confiado en la capacidad del centrocampista del Arsenal para decidir.

Ante Portugal volvió a demostrarlo: entró en la recta final del tiempo reglamentario y, en pocos minutos, generó la jugada decisiva a partir de una falta aparentemente intrascendente.

Sufrió una falta, se levantó al instante y reanudó el juego. El balón llegó a Fabián, este se lo pasó a Rodri y el centrocampista asistió a Ferran Torres. Mientras, Merino se proyectó detrás de los centrales, recibió el pase final y marcó el gol que llevó a España a cuartos.

De la Fuente lo elogió tras el partido: «Mikel nunca nos falla; es imprescindible y siempre aparece cuando lo necesitamos. En el banquillo tenemos jugadores que serían titulares en cualquier otra selección».

Merino, por su parte, reconoció: «Hace unos meses estar aquí parecía imposible; ahora vivo uno de los momentos más felices de mi carrera».

El verdugo de las leyendas

Con este tanto, Mireño suma 11 goles con la selección y se convierte en el segundo máximo anotador de la era De la Fuente, aunque su fama crece por marcar goles que cambian torneos y retiran leyendas.

En cuartos de la Eurocopa marcó en el 119’ ante Alemania, eliminando a Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gündoğan.

Hoy ha repetido la hazaña al anotar ante Portugal, quizá el último gol que reciba Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Para Merino este tanto no es solo un éxito deportivo, sino el premio a meses de esfuerzo y paciencia tras una de sus temporadas más duras, según destaca el diario «Marca».

«Hace unos meses parecía imposible, pero ahora estoy en la cima y disfruto de uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Recuerdo a todos los que me apoyaron, incluso cuando dudaba de mí. Cada esfuerzo y cada duda han merecido la pena», afirmó.

Una recompensa familiar… y un reencuentro muy esperado

Hace dos meses nació su primer hijo, Marco, pero su compromiso con el Mundial le impidió estar con él.

Por eso, su gol ante Portugal no solo significó el pase a cuartos de final, sino también el motivo por el que su esposa Lola y su hijo recién nacido viajaron a Los Ángeles para apoyarle.

El jugador reconoció: «Aunque vivir el Mundial con mis compañeros es maravilloso, lo más duro ha sido perderme los dos primeros meses de vida de mi hijo y no verle crecer día a día. Los echo mucho de menos, pero por suerte vendrán al partido de cuartos».

Su gran actuación ha consolidado su lugar en la plantilla de De la Fuente, quien elogió a los suplentes: «Estoy muy contento con esta generación. Quiero destacar a los que no son titulares, porque aportan tanto o más que los del once inicial».

Mikel Merino es el mejor ejemplo: con unos pocos minutos cambió el partido y escribió una nueva página en la historia del fútbol.