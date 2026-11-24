El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, sigue haciendo historia con el conjunto azulgrana. Tras la emocionante victoria por 3-2 ante el Villarreal del pasado domingo, ha igualado la marca de remontadas de Pep Guardiola y se ha quedado cerca de batir el récord que ostenta Johan Cruyff.
Según el diario español «Mundo Deportivo», Flick no solo ha mantenido al Barcelona en lo más alto de la clasificación de LaLiga, con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, sino que ha firmado un nuevo hito al alcanzar su remontada número 24 en los 134 partidos que ha dirigido al conjunto azulgrana. Iguala así la cifra de Guardiola, que necesitó 249 encuentros para lograr el mismo número de remontadas durante su etapa como entrenador del Barcelona.
Aunque Flick sin duda preferiría evitar sufrir de esta manera y no desgastar en exceso a sus jugadores durante los partidos, el técnico alemán está ya cerca de batir el récord de remontadas, en poder del neerlandés Johan Cruyff, que logró 28 en 430 partidos con el conjunto azulgrana.
La magia de la remontada
La primera temporada de Flick en el Barcelona, tras asumir el cargo en el verano de 2024, dejó 9 remontadas: 6 de ellas en LaLiga y una épica en la Liga de Campeones, en la que su equipo convirtió un 2-4 en contra en una victoria por 5-4.
Flick también firmó dos remontadas inolvidables ante el Real Madrid que valieron dos títulos al Barcelona. La primera llegó en Arabia Saudí, cuando el equipo transformó un 0-1 en una victoria por 5-2 para proclamarse campeón de la Supercopa de España.
La segunda llegó pocos meses después, en la final de la Copa del Rey disputada en el estadio de La Cartuja, donde el Barcelona le dio la vuelta a un 1-2 para imponerse por 3-2 gracias a un gol de Jules Koundé en el minuto 115, ya en la prórroga.
Las remontadas de Flick ascendieron a 10 la temporada pasada, 7 de ellas en LaLiga, entre las que destaca la conseguida ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, que estuvo a punto de decantar el título a favor del Barcelona, además de otras 3 en la Liga de Campeones.
En la presente temporada, el técnico alemán suma ya 5 remontadas, una en la Liga de Campeones y 4 en LaLiga, lo que lo convierte en el entrenador con más remontadas de las grandes ligas europeas, empatado con el Inter de Milán.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson