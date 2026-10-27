Harry Kane, estrella del Bayern Múnich, quiso dedicar un mensaje de agradecimiento especial a su exentrenador José Mourinho, actual director técnico del Real Madrid, durante su discurso tras coronarse con el Balón de Oro de 2026, en reconocimiento al papel que desempeñó el técnico portugués en su carrera futbolística.

Kane recordó los nombres de los entrenadores que contribuyeron a su desarrollo durante las distintas etapas de su trayectoria, en el discurso que pronunció en el London Palladium, después de convertirse en el primer jugador inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001.

El capitán de la selección de Inglaterra dijo: "Quiero dar las gracias a algunos de los entrenadores que me ayudaron a lo largo de mi camino, y si me olvido de alguien, pido mis más sinceras disculpas".

La lista incluyó a varios nombres destacados que dirigieron a Kane, entre ellos Harry Redknapp, Mauricio Pochettino y Antonio Conte, junto a José Mourinho, quien dirigió al delantero inglés durante su etapa en el Tottenham Hotspur.

Kane añadió: "Cada uno de ustedes desempeñó un papel importante en mi desarrollo, en distintas etapas de mi vida, y si no fuera por cada uno de ustedes no estaría hoy aquí".

Y prosiguió: "Aprendí mucho, y cuando te rodeas de las mejores personas y entrenadores, eso te convierte en una mejor persona y en un mejor jugador. Muchas gracias".

El delantero inglés ya había hablado anteriormente de su buena relación con el técnico portugués durante su etapa juntos en el Tottenham, señalando que ofreció algunos de sus mejores partidos bajo su mando.

Mourinho dirigió a Kane en el Tottenham entre 2019 y 2021, un periodo en el que brilló el delantero inglés, que combinó el marcar goles con la creación de juego, antes de continuar su andadura profesional con el Bayern Múnich.

El discurso de Kane no se limitó a sus entrenadores, pues subrayó que coronarse con el Balón de Oro representa el fruto de un largo camino no exento de dificultades, afirmando que el éxito no llegó con facilidad y que se vio obligado a superar numerosos obstáculos antes de llegar a lo más alto.

Dijo al cierre de su discurso: "Mi camino no fue fácil ni en línea recta, no fui ese niño que llegó directamente a la cima, tuve que vivir momentos difíciles y pasé por muchas experiencias y traspasos en calidad de cedido, tuve que luchar para alcanzar el mejor nivel que ofrezco ahora, y espero que mi camino brinde también algo de inspiración a otros".







