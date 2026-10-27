Hugo Lloris, excapitán de la selección de Francia, apoyó a la estrella de los Bleus y del Real Madrid, Kylian Mbappé, tras su derrota en la carrera por el Balón de Oro.

El prestigioso galardón que otorga la revista France Football fue a parar al capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, durante la gala celebrada en Londres la noche del lunes.

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En declaraciones al diario francés L'Équipe, el portero del Los Angeles FC expresó su confianza en la capacidad de su excompañero en la selección francesa para ganar algún día el más alto de los premios individuales del fútbol.

Lloris declaró: "Las circunstancias aún no fueron favorables, pero eso lo hará más fuerte. Tiene todo lo necesario para ganarlo algún día".

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Mbappé ocupó el segundo puesto en la votación del Balón de Oro, mientras que la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, quedó en tercer lugar.

Mbappé obtuvo el premio al máximo goleador de LaLiga la temporada pasada con (25) goles, y el de máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa con (15) goles, además de coronarse con el premio al máximo goleador de la Copa del Mundo 2026 con (10) goles, lo que lo convirtió en el máximo goleador histórico del Mundial con 22 goles, pero no conquistó ningún título colectivo con el Real Madrid.

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