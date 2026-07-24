Tras el shock de la final del Mundial: una estrella de Argentina anuncia su retirada internacional

El veterano defensor argentino Nicolás Otamendi bajó el telón de su brillante trayectoria internacional con la Albiceleste, que se prolongó durante 17 años, tras la dolorosa derrota ante España (0-1 en la prórroga) en la final del Mundial 2026 el pasado domingo.

Otamendi, de 38 años, anunció su decisión oficial en las primeras horas de la mañana de este viernes, a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, pasando así página a uno de los pilares más importantes de la generación dorada del fútbol argentino.

Una trayectoria repleta de oro y cifras inmortales

Otamendi comenzó su andadura con la selección absoluta en 2009 y, desde entonces, disputó 139 partidos internacionales, en los que marcó 8 goles. Además, contribuyó con su solidez defensiva a la conquista de 4 grandes títulos para su país, encabezados por la histórica gesta del Mundial 2022.

Y a pesar de haber descendido últimamente en la jerarquía de los defensores de Argentina, estuvo presente con fuerza en el Mundial 2026 con su participación en 7 partidos, incluida la final, en la que entró como sustituto de Lisandro Martínez, lesionado, poco antes del final de la primera parte.

«El mayor honor de mi vida»

Otamendi escribió en su mensaje de despedida: «Hoy, me veo obligado a escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Desde pequeño, mi sueño era vestir la camiseta de la selección argentina, y eso fue el mayor privilegio que me dio el fútbol».

Y añadió, según recogió la cadena francesa RMC : «Defendí esta camiseta en cuerpo y alma, con todo el orgullo y la conciencia de lo que representa para millones de argentinos. El destino quiso que mi último partido fuera la final del Mundial. No conseguimos el resultado que esperábamos, pero me marcho con la cabeza bien alta, consciente de que este grupo lo dio todo hasta el último segundo».

Y prosiguió el defensor: «Me despido con la paz interior de alguien que no escatimó ni una gota de sudor. Nunca escatimé esfuerzos, jamás dejé de creer, y siempre consideré que vestir esta camiseta era el mayor honor de mi vida».

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Un agradecimiento especial a la afición y un mensaje para la próxima generación

La estrella que defendió los colores de grandes clubes como Benfica, Manchester City, Oporto y Valencia no olvidó dar las gracias a la afición argentina, diciendo: «Gracias a nuestra gente por su amor incondicional, por cada bandera, cada cántico y cada apoyo en los buenos momentos, y especialmente en los periodos más difíciles. Gracias a ustedes, cada vez que sonaba el himno nacional, no sentíamos que éramos solo 11 jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño».

Otamendi dirigió un mensaje motivador a las generaciones venideras: «A quienes seguirán vistiendo esta camiseta hoy, les digo desde lo más profundo de mi corazón: no dejen nunca de creer. Habrá golpes duros que parezcan imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quien la defiende con humildad, sacrificio y amor. Mantengan la cabeza bien alta, sigan luchando y no dejen que ninguna derrota les robe la esperanza. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia les pertenece».

Y concluyó su mensaje con palabras inmortales: «Hoy, me despido de la selección argentina, pero lo hago con un gran orgullo por representar a mi país. Porque los títulos se escriben en la historia, pero el amor por estos colores dura toda la vida. Gracias, Argentina, gracias por permitirme cumplir mi sueño de convertirme en campeón del mundo y vestir la camiseta más bonita que existe. Adiós a la selección».

Cabe destacar que la retirada de Otamendi se limita únicamente al ámbito internacional, ya que continuará su carrera futbolística a nivel de clubes tras su reciente incorporación a las filas del club argentino River Plate.