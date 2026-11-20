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El uruguayo Fede Valverde ha alcanzado un acuerdo para renovar con el Real Madrid. Su contrato actual, que lo vinculaba al club hasta 2029, se ampliará hasta 2031.

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Según informa el diario AS, este paso confirma la firme apuesta del Real Madrid por la continuidad de Fede Valverde, de 28 años.

Valverde tenía 18 años cuando llegó al conjunto blanco procedente de Peñarol como una promesa.

Este acuerdo llega como recompensa a su trayectoria, a su rendimiento, a su evolución y a su capacidad para brillar en distintas posiciones, aspectos muy valorados dentro del club.

También refleja un gran compromiso por parte del jugador, que, más allá de algunas situaciones vividas en el pasado, ha demostrado capacidad para adaptarse con naturalidad al puesto de lateral derecho cuando el entrenador, José Mourinho, considera que situarlo en esa posición da un mayor impulso al equipo y mejora el rendimiento de sus compañeros.

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Por ese motivo, el acuerdo no se limita a ampliar la duración del contrato, sino que incluye aspectos más importantes y de fondo.

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El apartado económico también tiene un gran peso, ya que Valverde pasará a ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla.

El Real Madrid ya ha anunciado las dos primeras renovaciones, las de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, mientras que las demás siguen en preparación. Como ya adelantó AS en informaciones anteriores, se trata de las de Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Brahim Díaz.

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Todos estos acuerdos estarían cerrados y solo faltarían los últimos retoques para hacerlos oficiales. Es también el caso de Fede Valverde, cuya renovación no tardará en anunciarse. Ese es el plan previsto.

Se trata de una nueva pieza para asentar los cimientos de un equipo cada vez más fuerte y sólido, con un presente en línea ascendente y un futuro asegurado. Valverde será uno de los pilares fundamentales de ese futuro, un papel que, de hecho, ya desempeña desde hace años.

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Fede Valverde es el cuarto jugador con más minutos a las órdenes de Mourinho, con un total de 1184.

Al técnico portugués no le importa tanto la posición en la que juegue el uruguayo como su identidad y lo que aporta sobre el terreno de juego.

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«Veo a Valverde como un jugador muy importante para el equipo. El hecho de ser el capitán del Real Madrid hace que mire a quienes le rodean de otra manera», afirmó Mourinho.

Y añadió: «Cuando eres capitán, tienes que ser distinto de lo que eras antes de serlo; la responsabilidad es diferente. Y creo que esa responsabilidad hará que juegue de lateral izquierdo si es necesario».

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Esas fueron las palabras de Mourinho antes del duelo ante el AEK Atenas, en un momento en el que la presencia de Valverde en el lateral empezaba a pasar de ser una excepción a algo habitual en los grandes partidos.

De las declaraciones de Mourinho a las del propio Fede Valverde. Quizá la mejor muestra de lo que siente sea esta frase: «Me gusta cómo nos trata el entrenador y cómo me trata a mí. Como capitán, intento dar lo mejor de mí para que mis compañeros estén bien, y también el cuerpo técnico».

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Valverde está presente casi siempre entre los jugadores elegidos para hablar ante los medios, y no es casualidad.

Tampoco lo es que elogie al técnico portugués. Entre ambos hay sintonía, del mismo modo que hubo entendimiento entre el jugador y el Real Madrid durante las negociaciones de la renovación.

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Valverde se siente respaldado por Mourinho, y el técnico portugués valora su compromiso. Es algo que se aprecia públicamente, pero que también existe de puertas para adentro en el club.

Ya sea en el centro del campo, donde ha disputado 11 de los 15 partidos, o en el costado derecho, donde ha jugado los otros cuatro y donde se asienta cada vez más, siempre está presente sobre el césped.

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Solo Kylian Mbappé, con 17 goles, Jude Bellingham, con cinco, y Diomande y Arda Güler, con cuatro cada uno, superan los tres tantos de Valverde esta temporada. Además, todos los goles de Valverde han sido decisivos y han contribuido a sumar tres victorias.