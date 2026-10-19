Tras el polémico incidente: Güler acusa cara a cara al jugador del Sevilla

El partido entre Real Madrid y Sevilla, disputado la tarde del pasado domingo en LaLiga, estuvo marcado por una gran polémica arbitral, con el incidente entre el turco Arda Güler y Peque.

En el minuto 24 del encuentro, el jugador del Sevilla Peque Fernández agarró a Arda Güler de la camiseta durante una de las jugadas de ataque, y el futbolista turco respondió con un movimiento que incluyó un codazo al rival, lo que provocó la caída del jugador sevillista al suelo.

No hubo imágenes claras que revelaran si Güler realmente golpeó al rival con el codo en la cara, lo que llevó al árbitro a no expulsar al jugador turco.





En imágenes captadas por el canal "Movistar", tras el pitido final del primer tiempo, se vio a Güler dirigiéndose al vestuario mientras hablaba con Peque, con quien se produjo el polémico incidente.

El futbolista turco se marchó del campo muy enfadado, y quedó claro que culpaba a Peque, al que acusó de exagerar la acción con el objetivo de influir en el árbitro para que lo expulsara del partido.