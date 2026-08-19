La directiva del club saudí Al Anwar emitió un comunicado oficial en el que expresó su malestar por las decisiones arbitrales que se produjeron en el enfrentamiento del equipo ante Al Ahli en la ronda de los 32 de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, que terminó con la victoria de "El Distinguido" por 2-1, exigiendo que no se asigne ningún partido futuro del equipo al árbitro Abdullah Al Owaidan.

El comunicado de Al Anwar, que el club publicó en su cuenta de la red social X, llegó tras la polémica que acompañó a un gol de Al Ahli, marcado por el armenio Edward Spertsyan, ya que la jugada registró amplias protestas por la existencia de un toque de mano sobre el brasileño Roger Ibáñez durante la construcción del ataque.

El experto en arbitraje Fahad Al Mirdasi había asegurado que el gol no era válido, señalando que el toque de mano obligaba a anular el gol, pese a la revisión de la jugada mediante la tecnología del árbitro asistente de vídeo (VAR).



Al Anwar comenzó su comunicado felicitando a Al Ahli por la clasificación, y también agradeció a su afición su apoyo y respaldo al equipo durante todo el partido, destacando su gran valoración por su presencia y por situarse detrás del representante de la provincia de Hawtat Bani Tamim.

En contrapartida, la directiva del club insistió en que algunas decisiones arbitrales tuvieron un impacto directo en el desarrollo del encuentro y en su resultado, exigiendo al comité de árbitros que no encargue al árbitro Abdullah Al Owaidan dirigir ningún partido futuro de Al Anwar, con el fin de lograr la justicia y la neutralidad en las próximas competiciones.

El comunicado aclaró que el árbitro cometió —desde el punto de vista del club— un "error arbitral influyente" que cambió el curso del partido, ya que, pese a ser llamado por los árbitros de la sala de tecnología de vídeo para revisar la jugada, mantuvo su decisión, algo que provocó el asombro de la directiva del club y de los seguidores por su impacto directo en el transcurso del encuentro.

Al Anwar afirmó al cierre de su comunicado su pleno respeto al sistema arbitral y a las entidades competentes, manteniendo su derecho a protestar por las decisiones que considera que afectaron de manera sustancial al resultado del partido, exigiendo que se brinden las mejores condiciones arbitrales en sus próximos encuentros, y reiterando su orgullo por participar en la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, y deseando suerte al club Al Ahli durante su trayectoria en el torneo.





