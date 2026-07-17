Tras el Mundial, se reveló que Guardiola aceptó entrenar a Inglaterra

Varios medios aseguran que Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, tenía un acuerdo verbal para dirigir la selección inglesa antes de que nombraran a Thomas Tuchel.

Su nombre sonó con fuerza tras la salida de Gareth Southgate hace dos años, pero el técnico español, que no descartó la opción, renovó finalmente con el City en la temporada 2024-2025.

Según The Athletic, el técnico ya había dado su consentimiento verbal a la Federación Inglesa antes de cambiar de idea, lo que llevó a la Federación a fichar a Tuchel.

La Federación Inglesa anunció a Tuchel como seleccionador en octubre de 2024, pero no se hizo cargo hasta enero, con la meta de llevar a Inglaterra a la final del Mundial.

Sin embargo, los «Tres Leones» cayeron en semifinales tras perder 2-1 contra Argentina el miércoles, lo que expuso a Tuchel a duras críticas por su lectura táctica y sus cambios en la segunda parte; el equipo se replegó tras adelantarse, lo que permitió la presión argentina y los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Pese a las peticiones de destitución, Tuchel reitera su compromiso de seguir hasta la Euro 2028.

«Estoy comprometido al cien por cien, aún podemos mejorar y estoy encantado de hacerlo», afirmó.

Y añadió: «Sigo creyendo que podemos imponer mejor nuestro estilo con la posesión y mostrar la calidad de nuestros jugadores. Esa excelencia la veo en los entrenamientos y también aquí, en el Mundial. Siento que debemos alcanzar un nivel superior para ganar el gran título».

Según «The Athletic», su contrato incluía una cláusula que le permitía marcharse sin penalización tras el Mundial si Inglaterra no alcanzaba cuartos, misma condición que la Federación Inglesa podía usar para destituirlo.