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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

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Tras el Mundial, el Barcelona fija el precio de Álvarez

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Barcelona
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Julián Álvarez
España
Argentina

El club catalán no quiere aumentar su oferta por el argentino

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, sigue siendo el objetivo del Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski y reforzar el ataque la próxima temporada.

El Barça quiere aprovechar su deseo de abandonar el Atlético, expresado durante el Mundial 2026.

El Atlético se mantiene firme y no quiere vender, pues el jugador tiene una cláusula de 500 millones, aunque el Arsenal también puja.

Según Mundo Deportivo, el Barça planea ofrecer unos 100 millones tras el Mundial y no piensa subir esa cifra.

Considera que es un precio justo para un jugador de su nivel.

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Además, incluiría bonificaciones por títulos y rendimiento.

Además, el Barça podría incluir a uno de sus jugadores si el Atlético mostrara interés.

El periódico concluía: «Si el Atlético estuviera interesado en Marc Casado, Ferran Torres o incluso Ronald Araújo, podría contactar con ellos, siempre que los jugadores acepten el traspaso».

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