Tras el incidente de Gerard Martin, el Atlético de Madrid acusa a la Comisión de Árbitros de parcialidad

El Atlético de Madrid ha expresado su enfado con el arbitraje tras la derrota ante el Barcelona (2-1) el pasado sábado, en la 30.ª jornada de La Liga.

Según el diario español «AS», el descontento es enorme dentro del club y del equipo por no haber expulsado al jugador del Barcelona Gerard Martín, ya que el árbitro Busquets Ferrer le mostró primero la tarjeta roja y luego la cambió por una amarilla tras consultar el vídeoarbitraje.

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Por este motivo, el Atlético de Madrid solicitó una aclaración oficial a la Comisión Técnica de Árbitros (CTA) sobre el «criterio diferente» aplicado en jugadas similares.

Y añadía el diario madrileño: «En el Atlético de Madrid dicen: es imposible competir cuando te explican unas reglas y luego se aplican otras».

Además, el Atlético considera que «los árbitros de la sala del VAR perjudican a sus compañeros, ojalá los defendieran como lo hacemos nosotros».

«Errores evidentes»

Los responsables del club capitalino creen que han sufrido errores evidentes en dos jornadas consecutivas, debido a la aplicación de criterios diferentes, y casualmente en dos partidos contra el Real Madrid y el Barcelona.

Y continúa «AS»: «En el club rojiblanco consideran que existe un sesgo real hacia dos equipos concretos. Y aseguran que respetan a los árbitros sin emitir comunicados en los que los tachen de “organización corrupta”, como han hecho otros».

Los responsables del Rojiblanco no entienden cómo Busquets Ferrer calificó la intervención de Gerard Martín como «actuación imprudente» y luego cambió la tarjeta roja por una amarilla, y respaldan plenamente las declaraciones del entrenador Diego Simeone, quien dijo que esperan que la comisión técnica de árbitros explique bien lo que ocurrió en esta jugada.