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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport
Traducido por

Tras el golpe en el clásico: Salem Al Dawsari regresa al Al Hilal

Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
1ª División
Arabia Saudí

Una agradable sorpresa para la afición del Al Ahly

Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal, regresó a los entrenamientos del equipo, pocos días antes del enfrentamiento ante Al Hazem en la Liga Roshn saudí.

El Al Hilal recibirá a Al Hazem el próximo lunes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la décima jornada de la Liga Roshn.

Y a 72 horas del partido, el club Al Hilal publicó a través de su cuenta oficial en "Snapchat" un vídeo que mostró la participación de Salem Al Dawsari en los entrenamientos colectivos del equipo.

"El Tornado" se ausentó del Al Hilal desde el comienzo de la presente temporada, debido a que se sometió a una operación quirúrgica tras participar con la selección saudí en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Y pese a que el capitán del Al Hilal volvió a los entrenamientos colectivos hace cerca de dos semanas, y estuvo cerca de participar en el partido del clásico contra el eterno rival Al Ittihad, el pasado sábado, sufrió una lesión tan solo 24 horas antes del encuentro.

Al Dawsari también se ausentó del Al Hilal durante el enfrentamiento ante el Al Sadd catarí, el pasado martes, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Asia Élite, antes de regresar a los entrenamientos este viernes.

Cabe recordar que el Al Hilal ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 21 puntos, a un solo punto del Al Qadisiya, que ha disputado un partido más.

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