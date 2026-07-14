Tras el fichaje de Telemans, el Manchester United busca tres refuerzos más para este verano

Según un informe periodístico, el Manchester United busca cerrar tres fichajes más tras los realizados esta semana.

Ya ficharon al centrocampista André Santos, al portero suplente Karl Darlow y a Yuri Tielemans.

Además, busca un tercer centrocampista, un extremo izquierdo y un delantero para ampliar la plantilla.

Según «The Sun», tras el Mundial será prioritario facilitar la salida de Marcus Rashford.

Hasta ahora no ha oficializado ninguna venta, pues el traspaso de Rasmus Højlund al Nápoles por 38 millones de libras se incluyó en su cesión de una temporada, acordada en agosto.

Su venta, con 28 años, es prioritaria y todas las partes buscan un acuerdo durante el parón de tres semanas tras el Mundial.

El United se niega a cederlo otra vez.

Ya tiene en mente al extremo del West Ham, Crescencio Somerville, como reemplazo, aunque cualquier operación dependerá de la salida de Marcus.

El United sigue interesado en el centrocampista del Bournemouth Alex Scott, pero no pagará los 80 millones de libras que se piden.

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, quiere retener a Aurélien Tchouaméni, mientras que los precios de Adam Warton y Carlos Paleba se acercan a los de Scott.

Los clubes de la Premier League tienen hasta finales de agosto para cerrar fichajes.

El United debutará el 22 de agosto ante el recién ascendido Hull City, y el mercado cerrará el 1 de septiembre.