El árbitro Busquets Ferrer dirigió el partido entre Real Madrid y Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, que terminó con victoria del conjunto merengue por 4-1 en la novena jornada de LaLiga.

El portal "Archivo VAR", especializado en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó a Busquets Ferrer una calificación de 6 sobre 10 puntos.

Archivo VAR explicó que los aspectos positivos superaron a los negativos en la actuación de Busquets Ferrer, pese a que el partido vivió mucha polémica desde la primera parte.

Sin embargo, la mayor parte de esa polémica no se debió en realidad a las decisiones del árbitro, sino a la ausencia de repeticiones televisivas durante todo el encuentro.

El duelo presentó tres jugadas polémicas y, en dos de ellas, solo se mostraron unas pocas repeticiones que no fueron lo suficientemente claras para explicar lo ocurrido.

Más allá de eso, el árbitro de campo no estuvo en su mejor versión al gestionar algunas acciones sencillas, aunque tomó una decisión bastante aceptable en las jugadas polémicas.

El partido estuvo detenido durante casi tres minutos mientras el videoarbitraje revisaba la posibilidad de que Güler hubiera golpeado con el codo a Piqué.

Pero la tecnología de vídeo no logró encontrar un ángulo de cámara que mostrara con claridad si se había producido el contacto y con cuánta fuerza, algo que comunicó al árbitro, quien a su vez trasladó la información a los jugadores. Al árbitro Busquets Ferrer no le fue posible valorar esta jugada por sí mismo.

Después, el árbitro no sancionó una disputa entre Konaté y Rubén Vargas, Rubí Orí, que incluyó un agarrón, al considerar que el balón estaba lejos del alcance de ambos jugadores. Esta decisión fue correcta y aceptable, dado que la acción no tuvo influencia en el desarrollo del juego.

Por último, el árbitro señaló un penalti correcto a favor de Kylian Mbappé tras la intervención de Castrín sobre él. El delantero francés se interpuso en el camino del defensa mientras arrancaba, lo que provocó que Castrín lo obstaculizara y lo derribara.

El diario catalán Sport ya había señalado que el hecho de que el árbitro pasara por alto la expulsión de Arda Güler fue una "farsa" antes del Clásico.