Tras el drama en el Forest, Ange Postecoglou encuentra de repente un nuevo club

Ange Postecoglou es el nuevo entrenador del Al-Nassr, según ha anunciado el club saudí. El técnico australiano ha firmado hasta mediados de 2028.
El técnico, sin equipo desde su despido del Nottingham Forest el 18 de octubre tras solo 39 días en el cargo,
Antes dirigió al Tottenham y ganó la Europa League 2025 al vencer 1-0 al Manchester United en la final.
Previamente dirigió a Australia, Melbourne Victory, Brisbane Roar y Celtic.
Sustituye a Jorge Jesús, campeón la pasada temporada, cuyo contrato no fue renovado pese al título.
En Al-Nassr dirigirá, entre otros, a Cristiano Ronaldo, João Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman.