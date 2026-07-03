Enzo Fernández revolucionó las redes con un mensaje enigmático que incluía un «corazón blanco» horas antes del partido de Argentina contra Cabo Verde en el Mundial, en plena especulación sobre su fichaje por el Real Madrid.

El centrocampista del Chelsea publicó en Instagram un versículo bíblico con un corazón blanco y un emoji que lo señala: «Dios mío, siempre cumples tus promesas y lo haces todo con amor. Siempre estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. (Salmo 145:17-18)».

El mensaje llegó horas después de que el Real Madrid desmintiera negociaciones y de que su agente, Javier Pastori, admitiera su posible salida en verano.

Los seguidores creen que el momento y el símbolo no son casuales, sobre todo por el «corazón blanco», tradicionalmente asociado al Real Madrid. Aunque no hay mención directa, muchos lo interpretan como una insinuación de su deseo de vestir la camiseta «merengue» en el Bernabéu.

El mediocampista, uno de los más cotizados tras la eliminación del Chelsea de Europa y su necesidad de reestructurar la plantilla, podría buscar nuevos aires, y el Madrid aparece como destino prioritario.

El mensaje enigmático ha avivado las especulaciones: mientras el Real Madrid guarda silencio, Enzo parece haber decidido hablar… pero en lenguaje de signos.

https://www.instagram.com/enzojfernandez/?hl=ar