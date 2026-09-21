Tras el derbi: el Real Madrid toma una decisión firme con sus jugadores

El Real Madrid no se limitó a mostrar su enfado por lo sucedido en el derbi de Madrid y la derrota ante el Atlético, sino que el club tomó una decisión determinante tras el encuentro para evitar nuevas consecuencias que pudieran afectar a sus jugadores.

Segúnel diario español As, el Real Madrid decidió no permitir que ningún jugador de la plantilla saliera a hablar ante los medios de comunicación tras el partido, después de que el estado de indignación dentro del vestuario alcanzara su punto máximo, por temor a que cualquier declaración provocara que su autor fuera sancionado por sus palabras sobre el arbitraje y lo ocurrido en el derbi.

La decisión llegó en un ambiente sumamente tenso dentro del Real Madrid, después de que los jugadores del equipo consideraran que el árbitro tomó una serie de decisiones polémicas durante el partido, entre las que destacó la no expulsión de Cuti Romero y Kang-in Lee tras dos entradas fuertes sobre Jude Bellingham y Fede Valverde.

As reveló que el estado de indignación dentro del vestuario era evidente, hasta el punto de escucharse frases de tono muy duro por parte de algunos jugadores en protesta por el nivel del arbitraje, lo que empujó al club a actuar con rapidez para proteger a los integrantes del equipo de realizar declaraciones que pudieran dejarlos expuestos a sanciones.

El Atlético de Madrid resolvió el derbi de la capital ante el Real Madrid con un resultado de 2-1, en un partido que vivió una gran tensión.

El Atlético se adelantó en la segunda parte por medio de Álex Grimaldo desde el punto de penalti, antes de que Jonathan David añadiera el segundo gol, aprovechando la inferioridad numérica del Real Madrid tras la expulsión de Dean Huijsen en el minuto 52.

Antonio Rüdiger logró recortar distancias en el minuto 89, pero el Real Madrid no consiguió alcanzar el empate, y el partido terminó con la victoria de los locales.

Con este resultado, el Atlético de Madrid elevó su cuenta a 16 puntos y ascendió al segundo puesto, mientras que el Real Madrid se quedó estancado en los 15 puntos y retrocedió al cuarto lugar, por detrás del Atlético y del Real Betis a un punto.

El conjunto blanco queda a 6 puntos del Barcelona, líder, que terminó la séptima jornada en lo más alto con 21 puntos.

El enfado no estuvo ligado únicamente a una jugada, ya que los jugadores del Real Madrid consideraron que el árbitro también pasó por alto dos entradas fuertes de Álex Baena contra Arda Güler al comienzo del partido, que a su juicio merecían dos tarjetas amarillas.

La tensión alcanzó su punto máximo en la segunda parte, cuando Kang-in Lee entró sobre Valverde, en una jugada que los jugadores del Real Madrid consideraron merecedora de expulsión.

El enfado del equipo aumentó por el hecho de que el árbitro de campo no fuera avisado para revisar la jugada en la pantalla del videoarbitraje, especialmente porque Valverde ya había sido expulsado en un derbi anterior ante el Atlético por una entrada que el Real Madrid consideró menos fuerte que la del jugador coreano.

Las consecuencias de la jugada no se detuvieron en los límites de la protesta, ya que el descanso vivió un rifirrafe entre Antonio Rüdiger y Holmund, antes de que el incidente terminara con la expulsión de miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos.