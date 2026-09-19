Según informó el diario Bild, la Federación Croata de Fútbol está tratando intensamente de convencer al jugador de 19 años, que por sus raíces podría ser seleccionable tanto por Alemania como por Croacia.

Vozar todavía no ha jugado en categorías inferiores para ninguna selección. El centrocampista defensivo tampoco ha disputado aún ningún partido internacional absoluto, por lo que puede elegir libremente entre Croacia y Alemania. El informe no aclara si existe contacto con la DFB.

Es muy posible, no obstante, que la federación se mueva pronto si la evolución de Vozar sigue al alza. Después de haber debutado como profesional en la 2ª jornada de la Bundesliga contra el FC Bayern de Múnich, el Schalke 04 amplió su contrato el pasado jueves hasta 2029. En verano, el mediocentro habría recibido además varias consultas de la 2. Bundesliga.

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¿Qué talentos se le han escapado últimamente a la DFB?

En el pasado reciente, la DFB ya salió perdiendo en varias ocasiones con jugadores de doble nacionalidad. Hace poco, el compañero de equipo de Vozar, Soufiane El-Faouzi, se decantó por Marruecos, pese a que incluso era considerado candidato para la primera convocatoria de Jürgen Klopp. Otros ejemplos destacados son Can Uzun y Kenan Yildiz, que ya acumulan varios partidos con la selección turca.

También es posible que Paris Brunner, convocado por primera vez el viernes con la sub-21 de Alemania, termine dando la espalda a la DFB a largo plazo. Según sus propias declaraciones, la RD del Congo está intentando convencer al joven delantero. "Fuimos a hablar con sus padres. Pero no vamos a presionarlo", dijo el seleccionador Sebastien Desabre en una rueda de prensa. No obstante, dejó entrever que Brunner no se está tomando esta decisión a la ligera: "Está tan vinculado al Congo como a Alemania. Se tomará tiempo para pensarlo y en noviembre veremos en qué acaba todo".

Con todo, parece que la DFB sí ha ganado la carrera por Noahkai Banks (FC Augsburgo) y Louey Ben Farhat (Karlsruher SC). "Estoy muy contento de que hayamos podido mostrarles un camino común con Alemania y de que hayan aceptado", dijo el técnico de la sub-21, Antonio Di Salvo, en The Athletic. Banks había sido pretendido con insistencia anteriormente por Estados Unidos, mientras que Ben Farhat incluso disputó ya dos partidos con la selección absoluta de Túnez. Sin embargo, el jugador de 19 años todavía puede cambiar de federación porque no se trató de partidos oficiales.