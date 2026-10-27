Tras el comunicado de disculpa: paso urgente de Tebas para apagar el fuego de la crisis de Mbappé y China

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, "LaLiga", ha dado un nuevo y urgente paso para resolver la crisis de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, que desató una ola de indignación en China.

Un vídeo que circula en el que aparece Mbappé bromeando sobre el fallecido líder chino Mao Zedong provocó una amplia ola de indignación en China, en medio de acusaciones de haber ofendido el sentimiento nacional y de haber traspasado los límites aceptables en el trato a los símbolos históricos.

LaLiga y su presidente, Javier Tebas, se apresuraron a adoptar una postura firme en un intento por resolver la crisis, especialmente después del anuncio de la suspensión de la emisión de los partidos de la liga española en China, lo que representa una gran pérdida económica para la organización.

Tebas emitió un comunicado en el que pidió disculpas a China por lo sucedido, pocas horas después de estallar la crisis.

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La cosa no quedó ahí, ya que Tebas anunció esta tarde que se había reunido con el embajador chino en España en un intento por salvar la situación.

Tebas dijo a través de su cuenta en "X": me reuní hoy con el embajador chino en España para abordar la situación derivada de las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones para superar este incidente. A lo largo de los últimos años, LaLiga ha trabajado estrechamente con las autoridades chinas, los organismos rectores del fútbol, las cadenas de televisión y las empresas para impulsar el crecimiento y la popularidad del fútbol español en China, además de contribuir al desarrollo del propio fútbol chino mediante el intercambio de nuestra experiencia y nuestros recursos".

Y añadió: "Esperamos que los acuerdos de cooperación entre nosotros continúen, en especial el acuerdo estratégico con la Liga Profesional China de Fútbol que se extiende hasta el año 2029, y los acuerdos con el grupo de medios China Media Group (CMG), junto a otros proyectos conjuntos, logrando el éxito y contribuyendo al crecimiento del fútbol chino y dando a conocer nuestras competiciones a millones de aficionados".

Y continuó: "Esta es una relación construida sobre el respeto mutuo, la confianza y la cooperación, y debemos preservarla y fortalecerla constantemente. Nos comprometemos a seguir trabajando juntos para garantizar que un incidente aislado no ponga en riesgo el gran progreso que hemos logrado ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones".

Y concluyó Tebas: "China es un socio estratégico de LaLiga y seguirá siéndolo".







