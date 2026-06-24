Tras el Atlético de Madrid, un nuevo club compite con el Al-Hilal por el amigo de Ronaldo

Un nuevo club compite con el Al-Hilal para fichar al amigo de Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, en el mercado de verano.

El Al-Hilal negocia con el Marsella para fichar al inglés Mason Greenwood si se marcha el brasileño Malcom.

Aunque algunos informes aseguran que el club azulgrana ha descartado su fichaje, el diario francés L’Équipe afirma que sigue interesado, al igual que el Atlético de Madrid, que buscaría a Greenwood si pierde a Julián Álvarez.

Según el diario, el nuevo pretendiente es el Fenerbache turco, que busca a Greenwood tras la victoria electoral de Aziz Yildirim sobre Hakan Safi, quien había prometido ficharlo.

El club turco solo ofrece 30 millones, mientras que el Marsella pide entre 50 y 55.

La pasada temporada marcó 26 goles y dio 11 asistencias en 45 partidos con el club francés.

Antes de recalar en Marsella, jugó cuatro años en el Manchester United (2019-2023), compartiendo vestuario con Cristiano Ronaldo durante una temporada y media antes de que el portugués fichara por el Al-Nassr.